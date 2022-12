Las fotografías más chistosas de la vida salvaje del 2022

image.png Jennifer Hadley (U.S.A.)/ComedyWildlifePhoto.com

Premio Spectrum Photo Criaturas en el Arte

'Puntos de vista africanos engañosos 2'

image.png Jean Jacques Alcalay (Francia)/ComedyWildlifePhoto.com

Premio Criaturas Bajo el Mar

'Say cheeeese'

image.png Arturo Telle Thiemann (España)/ComedyWildlifePhoto.com

El origen de los premios ocurrió cuando en una ocasión, unos de sus cofundadores Paul Joynson-Hicks, miraba las fotografías que había tomado mientras vivía en el este de África, y con carcajadas incluidas, veía a una águila mirándolo a través de sus patas traseras y el trasero de un jabalí.

Affinity Photo 2 Premios People's Choice

'Talk to the Fin'

image.png Jennifer Hadley (U.S.A.)/ComedyWildlifePhoto.com

Premio Junior

'I CU boy'

image.png Arshdeep Singh (India)/ComedyWildPhoto.com

Premio a la Increíble Cartera de Internet

'Football Dream'

image.png Jia Chen/ComedyWildlifePhoto.com

En el 2015, inició The Comedy Wildlife Photography Awards, en Tanzania, por Paul. Más adelante, se une el fotógrafo Tom Sullan y Michelle Wood.

"Desde entonces, dirigida por sus fundadores, la competencia ha crecido hasta convertirse en una competencia global que puede hacer una contribución significativa al asombroso mundo de la vida silvestre".

Ganadores recomendados

'Todo empieza'

image.png Michael Eastwell (Gran Bretaña)/ComedyWildPhoto.com

'Hola a todos'

image.png Miroslav Srb. (República Checa)/ComedyWildPhoto.com

'Monkey Wellness Center'

image.png Federica Vinci (Italia)/ComediWildlifePhoto.com

'Pegasus, el caballo volador'

image.png Jagdeep Rajput. (India)/ComedyWildlifePhoto.com

'¡Te voy a estrangular!'

image.png Emmanuel Do Linh San (Sudáfrica)/ComedyWildlifePhoto.com

'Excuse Me...Pardon Me'

image.png Ryan Sims (U.S.A.)

'Jumping Jack'

image.png Alex Pansier (Holanda)/ComedyWildlifePhoto.com

'Tight Fit'

image.png Mark Schocken (U.S.A.)/ComedyWildlifePhoto.com

'Fight Back'

image.png John Chaney (U.S.A.)/ComedyWildlifePhoto.com

'Keep calm and keep your head'

image.png Martin Grace (Gran Bretaña)/ComedyWildlifePhoto.com

Para participar en el concurso, los interesados pueden registrase gratuitamente por https://www.comedywildlifephoto.com/login.php, hasta el 27 de agosto del 2023.

Cada año, los organizadores reciben miles y miles de fotografías para cada categoría, y destacan mediáticamente por lo reconocido del concurso.