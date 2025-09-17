Música Entretenimiento -  17 de septiembre de 2025 - 12:01

Latin Grammy 2025: Nominan a Rubén Blades, Boza y Roberto Delgado

Talento panameño destaca en los Latin Grammy 2025: Rubén Blades, Roberto Delgado y Boza reciben nominaciones en varias categorías.

Noemí Ruíz
El talento panameño vuelve a brillar en los Latin Grammy 2025, con nominaciones para Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta, y Boza.

Rubén Blades y Roberto Delgado fueron nominados en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su producción “Fotografías”. Además, Blades suma otra candidatura en Mejor Canción Tropical con el tema “Nunca Me Fui”.

Por su parte, el artista urbano Boza recibió una nominación en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina gracias a su tema “Orión”.

La 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, donde se reconocerá lo mejor de la música latina a nivel internacional.

Estas nominaciones reflejan nuevamente la presencia destacada de Panamá en los escenarios musicales internacionales y su aporte a la diversidad y riqueza de la música latina.

