Lenny Kravitz recibe su estrella en el Paseo de la Fama con tremendas palabras de su hija

Kravitz recibió la estrella número 2.774 y la misma se encuentra ubicada frente a Capitol Records Tower.

Durante la ceremonia, el intérprete estuvo acompañado de su hija, la actriz Zöe Kravitz, y su amigo Denzel Washington. La hija le dedicó unas palabras que enternecieron al cantante.

Yo siempre he visto la dedicación con la que haces tu arte, siempre he visto lo amoroso que eres pero sobre todo siempre he visto tus camisas

El famoso padre no pudo evitar tirar una gran carcajada, por otro lado, el mismo Kravitz expresó su agradecimiento y recordó cómo en sus inicios fue instado a cambiar su estilo para encajar en un estereotipo. sin embargo, prefirió ser fiel a sí mismo y abrirse paso en la industria con esfuerzo. Asimismo, señaló que ser honrado con la estrella es recordarle que debe: "estar agradecido por el viaje... y continuará porque simplemente me estoy haciendo a mí mismo"