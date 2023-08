¡Lenta! Celebridad confiesa que salió del cine a mitad de "Oppenheimer"

"Salí de Oppenheimer", ha revelado el último episodio de su podcast, 'ImPaulsive'. "No sabía lo que estaban intentando (hacer). ¿Qué estaban haciendo? Todo el mundo está hablando. Es sólo una hora y media, 90 minutos, de hablar, sólo hablar, hablar. Todo es exposición. No pasa nada". "Salí de Oppenheimer", ha revelado el último episodio de su podcast, 'ImPaulsive'. "No sabía lo que estaban intentando (hacer). ¿Qué estaban haciendo? Todo el mundo está hablando. Es sólo una hora y media, 90 minutos, de hablar, sólo hablar, hablar. Todo es exposición. No pasa nada".

Oppenheimer marcando estilo de vestimenta

Su estreno simultáneo ha dado pie a varios 'challenge' en las redes sociales, centrados en cómo vestirse para acudir al cine, y en el caso de la historia protagonizada por la muñeca de Mattel también ha batido récords al convertirse en el primer filme dirigido por una mujer, Greta Gerwig, que supera la marca de los 1.000 millones de dólares en taquilla.

Antes de que nadie se le eche encima, él ha aclarado que es un gran admirador del director Christopher Nolan y que su otra película 'Interstellar' es una de sus favoritas aunque al principio también le pareció aburrida.

