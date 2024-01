Lisa Bonet le pide el divorcio a Jason Momoa.

Luego de dos años, Bonet ha pedido oficialmente el divorcio a su ex pareja, según documentos oficiales obtenidos por medios como People y Page Six, ha sido ella quien ha decidid solicitar la disolución del matrimonio, poniendo como fecha de separación el 7 de octubre de 2020, siendo casi un año y medio antes de que se confirmara que ya no estaban juntos.

La pareja comparten dos hijos en común, Lola de 16 años y Nakoa-Wolf, de 15 años, la madre pide al juez, la custodia compartida de sus hijos y que no haya manutención conyugal para ninguna de las dos partes, según los documentos presentados.

Cabe recordar, que Lisa Bonet también es madre de la actriz Zoë Kravitz de 35 años, fruto de su primer matrimonio con el cantante Lenny Kravitz.