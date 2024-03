Los Avengers lanzan su segunda misión, el esperado álbum

El panameño Sech quien lidera esta iniciativa expresó que se sentía como si fuera su primer álbum y compartió la emoción que le genera esta nueva producción.

Ok no sabemos por dónde comenzar hmm ok, no se porque nos sentimos ansiosos como si fuera nuestro primer estreno pero la verdad es que Wao , el amor que le dieron a este álbum antes de salir fue algo de locos. Queremos agradecerle a Dios por la vida y a todos ustedes por darle el sentido a hacer música! Espero que se disfruten este álbum como nunca, bienvenidos a “La segunda Mision”

Canciones de la Segunda Misión de Avengers

Blinblineo

FlowHot

El Royce

SI SI SI SI

Amiga

La Ranger

Señorita

Quítenme el Teléfono

Latte

Todos las canciones cuentan con Video Lyrics y los puedes escuchar en todas las plataformas musicales, sin embargo, el álbum se encuentra en el Canal Oficial de Warner Music México.