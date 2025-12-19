Mariah Carey y su villancico rompen otro récord en el Billboard Hot 100

A casi tres décadas de su estreno, “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey , volvió a hacer historia al romper un nuevo récord en el Billboard Hot 100, confirmando su dominio absoluto cada temporada navideña.

Lanzada en 1994, la canción sigue escalando posiciones año tras año impulsada por el aumento de reproducciones en plataformas digitales, descargas y rotación radial, consolidándose como el villancico más exitoso y recurrente de las listas musicales en Estados Unidos.

image "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey sigue dominando el top 1. billboard

Mariah Carey: el clásico que regresa cada diciembre

Desde hace varios años, el villancico de la artista estadounidense regresa con fuerza a los primeros lugares del ranking cada vez que se acerca la Navidad. Su comportamiento en plataformas de streaming y redes sociales lo ha convertido en uno de los temas estacionales más exitosos de todos los tiempos.

Impacto más allá de la música

“All I Want for Christmas Is You” no solo lidera listas, sino que también forma parte de películas, comerciales, eventos y celebraciones familiares, consolidándose como un símbolo global de la navidad. El récord reciente confirma su vigencia y el estatus de Mariah Carey como una de las artistas más influyentes de la temporada festiva.