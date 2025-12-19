Mariah Carey y su villancico rompen otro récord en el Billboard Hot 100

A casi tres décadas de su estreno, “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, volvió a hacer historia al romper un nuevo récord en el Billboard Hot 100, confirmando su dominio absoluto cada temporada navideña.
Mariah Carey: el clásico que regresa cada diciembre
Desde hace varios años, el villancico de la artista estadounidense regresa con fuerza a los primeros lugares del ranking cada vez que se acerca la Navidad. Su comportamiento en plataformas de streaming y redes sociales lo ha convertido en uno de los temas estacionales más exitosos de todos los tiempos.
Impacto más allá de la música
“All I Want for Christmas Is You” no solo lidera listas, sino que también forma parte de películas, comerciales, eventos y celebraciones familiares, consolidándose como un símbolo global de la navidad. El récord reciente confirma su vigencia y el estatus de Mariah Carey como una de las artistas más influyentes de la temporada festiva.