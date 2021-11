Marilú De Icaza: "La madrina de la boda será Massiel Rodríguez"

Mientras estábamos volando, Eugenio me dice que mire a las personas que nos están saludando, pero como yo no veo de lejos, no leí ni el letrero ni reconocí a las mujeres que estaban gritando, se trataba de su hermana, mi mamá y de un par de amigas más, toda la familia lo sabía menos yo. Mientras estábamos volando, Eugenio me dice que mire a las personas que nos están saludando, pero como yo no veo de lejos, no leí ni el letrero ni reconocí a las mujeres que estaban gritando, se trataba de su hermana, mi mamá y de un par de amigas más, toda la familia lo sabía menos yo.

De Icaza expresó que el anillo le quedó grande así que no se lo puso para la entrevista de Tu Mañana, ya que lo dejó en el joyero. "Bellisimo mi anillo, pero me quedó bastante grande".

Por supuesto que, no podía faltar uno de los detalles más importantes, y es que dejó por dicho que la ceremonia de la boda se realizará en Panamá.

Tenemos más personas en Panamá que en Chile, así que ya estamos planeando traer a la mamá de él y a sus amistades. Tenemos más personas en Panamá que en Chile, así que ya estamos planeando traer a la mamá de él y a sus amistades.

También mencionó que la relación ya llevaba 3 años pero que jamás pensó que se lo pediría en el helicóptero mientras volaban sobre la Ciudad de Panamá. "Sabía que en algún momento me lo pediría, porque él siempre me dijo que quería casarse conmigo, pero jamás pensé que iba a ser allí", acotó.

Y la exclusiva fue que la madrina de la boda será nada más y nada menos que su incondicional amiga y presentadora de noticias, Massiel Rodríguez.