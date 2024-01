Michael Corleone aseguró que Sofía Vergara hizo ver fea a Griselda Blanco.

Desde hace un tiempo, se viene informando que Corleone no se sentía conforme con que Sofía Vergara y la producción no se hayan comunicado con ellos y que hayan tomado algunos extractos de algunas entrevistas que él brindó en algún momento, sin su consentimiento.

Mi madre era una mujer bella. El hecho de que la llamen fea, me ofende. La gente ve sus fotos policiales y se llevan por eso, pero cuando leas mi libro, verás que a mi madre la llamaban 'la muñeca de porcelana' en su juventud

Así lo aseguró Michael al diario británico Daily Mail, además dijo que la belleza de su madre era elogiada por hombres poderosos.

A través de sus redes sociales, la reconocida modelo y actriz Sofía Vergara compartió como fue ese proceso de transformación para parecerse a "La Madrina, Griselda Blanco".

Sin duda alguna, esto es un trabajo de muchas horas ya que requería de algunas prótesis, maquillaje y hasta una peluca.

La aceptación de la seria ha sido tan buena, que se ha posicionado entre una de las más vistas de la plataforma.

Embed - Sofia Vergara on Instagram: "Gracias for making Griselda the most streamed @Netflix show worldwide in just 24 hours "