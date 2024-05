Mr.Beast celebra su cumpleaños regalando 26 Tesla ¿Ya participaste?

Además, existe un gran premio especial, ya que puedes ganarte un modelo Cybertruck 2024, la camioneta de diseño futurista con carrocería en acero inoxidable muy destacada por Elon Musk.

Para participar en el sorteo es muy fácil, ya que será por medio de Instagram y debes seguir los siguiente pasos:

Los ganadores serán escogidos al azar entre los participantes y serán notificados a través de un mensaje directo en Instagram o en un comentario, después de los siete días del cierre del concurso.

Embed - MrBeast on Instagram: "It’s my 26th birthday, so I am giving away 26 Teslas to my followers! Like and Comment on this post tagging 2 friends to enter! Make sure you’re FOLLOWING so I can dm you if you win a Tesla! Winners will be announced in 7 days, share this to your story and help your friends win a Tesla lol Terms and conditions apply, see official rules: http://Bit.ly/beastgaway"