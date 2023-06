Mundial Femenino 2023: Canción oficial del torneo

Con el nombre "Do It Again", el tema es protagonizado por la artista neozelandesa BENEE y la australiana Mallrat, y refleja el empoderamiento, la unidad y el carácter festivo que caracteriza esta fiesta del fútbol.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 es el primer evento de esta categoría con más entradas venidas. Según los organizadores, suman más de 1,032,884, superando la realizada en Francia 2019.

Parte de este sencillo, impulsa a enfrentar una y otra vez las batallas y los nuevos retos, a pesar de las adversidades.

Dentro de menos de un mes, BENEE y Mallrat compartirán escenario en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, que tendrá lugar el 20 de julio en el Eden Park.

"Do It Again" esta disponible en Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube Music, iTunes Store y Amazon Music.

Video de la canción oficial del Mundial Femenino aquí