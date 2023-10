No, no murió José Luis Rodríguez "El Puma", fue su sobrino

"Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ EL PUMA JR. En Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr nuestro!", expresó el comuicado.

¿Quién era el Puma Jr?

Juan José, nacido en Caracas, era conocido por su apariencia física y el timbre de su voz que sorprendieron al público por su parecido con José Luis Rodríguez el “Puma”.

Muchos decían que era el hijo no reconocido de "El Puma" pero la realidad es que el mismo José Luis Rodríguez, en entrevista para El Tiempo de Colombia en 1995, afirmó: “Ese muchacho es hijo de un hermano (Oswaldo) que está en Venezuela. Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea”.