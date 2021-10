Offset le ha regalado a Cardi B una mansión en la República Dominicana

En un principio, Cardi estaba convencida de que Offset no le había prestado atención, pero ahora se ha dado cuenta de lo equivocada que estaba.



"Por un lado, estoy muy feliz de que realmente me estuvieras escuchando y no solo sonriendo y asintiendo con la cabeza para que pudiera dejar de hablarte de ello, y segundo, de que no creas que mis ideas de inversión son una locura. En tercer lugar, me encanta que le hayas pedido a mi padre que trabaje contigo en esto", le ha confesado en Instagram.



Ahora mismo Cardi todavía arrastra el dolor de cabeza consecuencia de los excesos tras su fiesta de cumpleaños de hace unos días, pero ha prometido mostrarle su agradecimiento como es debido.

FUENTE: RSS