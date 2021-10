Omar Alfanno expresa su sentir con "Índigo" de Camilo y Evaluna

"Yo había oído la canción y Giana me dice: papi, oye esta canción que saca Camilo, que se llama Índigo, para el futuro bebé de él y la compuso con Edgar, yo no dije nada, pero la escuche en el carro, pero luego me puse a escuchar la canción en la madrugada, que siempre es lo que hago, la oí como tres veces y quiero felicitar brother, porque definitivamente hay un margen, hay una lucecita para que las canciones nos traigan a nosotros esperanza, que nos traiga el amor verdadero para lo que yo creo que está hecho la música; para no agarrar cosas que son comerciales pero también esta es una canción para siempre y sobre todo es una canción que le cantas a la ilusión más grande que cambia la historia y la vida de las parejas, que son los futuros bebés y los que ya están allí"; expresó Omar Alfanno a través de unas historias en Instagram.