Original Fat: "El tema "Carta Anónima" no era para El Boy C"

El Original Fat estuvo junto a Dj Winnie en Caliente Radio para hablar de sus inicios, polémicas, carta anónimo, El Boy C , Event Music, su paso por otras disqueras y demás temas.

Hipocresía

Original Fat señaló que ha visto mucha hipocresía a su alrededor, le mencionaban que siempre había talento pero le salían con un "pero".

Recuerda que tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos sin haber estado pega"o en la ciudad de Panamá, y viajó junto a El Kid, El Boy C,, Japanese y Ness.

De B Studio a Event Music

Señala que fue a raíz de la peg'a que hubo entre Calito Mix y K4G, y admite que es una persona que no quiere meterse en lo que no le incumbe, pero veía que existían anomalías; también veía que el dueño de turno de B Studio estaba haciendo cositas que él consideraba no eran correctas por lo que tomó luego la decisión de irse a otra disquera.

Carta Anónima

Su incomodidad comenzó cuando estaban haciendo el video de "Si te portas bien", El Boy C le estaba diciendo que si quería irse, tenía que pagar 10 mil palos, y le extrañó eso, luego cuando El Boy C sacó el video "Déjalo que corra", no salía la parte donde aparecía Original Fat, y cuando fue a preguntar, Jefferson Correa le comentó que le habían dicho que cómo haría para pagar ese video.