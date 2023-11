¿Otro más? Anuel AA podría tener un tercer hijo en Venezuela

Mujer venezolana asegura que tiene un hijo con Anuel AA

Las redes sociales se han encendido la mañana de este viernes, luego de que empezará a circular un video de una chica venezolana, asegurando que tiene un hijo con el intérprete de Más Rica que ayer.

Todo empieza porque cuando el dio un concierto en Venezuela, nosotros tuvimos una pequeña aventura

Empezó diciendo la joven, afirmando que de esa aventura quedó embarazada y que cuando dio a luz lo busco a él para que reconociera al niño.

En su relato, la mujer dice que cuando Anuel AA vio al niño lo negó por su color de piel blanca, a pesar de que ella lo invitó a hacerse una prueba de ADN, pero no quiso.

La madre del menor, contó en su History Time, que tomó la decisión de no mendigarle amor ni nada porque ya su hijo está creciendo.

Ahora el decidió buscarlo y me demando porque ya yo no quiero que él vea a su hijo, yo me canse de andar detrás de el mendingándole que le de amor al niño, que le de dinero

Reveló la chica, a lo que considera que es una injusticia.

Hasta el momento, se conoce que Anuel AA tiene dos hijas Gianella y Cattleya, sin embargo el artista ni su equipo de trabajo han dicho algo al respecto del tema de su paternidad de este menor.

Si bien es cierto, el boricua se presentó en Venezuela a mediados del mes de abril del 2023.