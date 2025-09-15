Owen Cooper, de la serie Adolescencia, de Netflix, es el actor más joven en ganar un premio Emmy

Owen Cooper, un adolescente británico de 15 años, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy en la categoría de Mejor actor secundario en una serie limitada por su interpretación en la serie psicológica 'Adolescencia', transmitida por Netflix, la cual superó los 100 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro meses.
Con este reconocimiento, Cooper rompe un récord que se mantenía desde 1973, al superar al actor Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy por su actuación en ‘The Certain Summer’.
‘Adolescencia’ también fue una de las grandes ganadoras de la noche, al llevarse cuatro premios durante la 77.ª edición de los Emmy, celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles.
Premios Emmy 2025: galardones de la serie Adolescencia
- Mejor serie limitada: Adolescencia
- Mejor actor en una serie limitada: Stephen Graham
- Mejor actor secundario en una serie limitada: Owen Cooper
- Mejor actriz secundaria en una serie limitada: Erin Doherty