Owen Cooper, de la serie Adolescencia, de Netflix, es el actor más joven en ganar un premio Emmy

Owen Cooper, de Adolescencia, es el actor más joven en ganar un premio Emmy.

Owen Cooper, un adolescente británico de 15 años, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy en la categoría de Mejor actor secundario en una serie limitada por su interpretación en la serie psicológica ' Adolescencia ', transmitida por Netflix, la cual superó los 100 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro meses.

En la serie, Cooper interpreta a un joven de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase, un papel que ha sido elogiado por su intensidad emocional y profundidad psicológica.

Con este reconocimiento, Cooper rompe un récord que se mantenía desde 1973, al superar al actor Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy por su actuación en ‘The Certain Summer’.

‘Adolescencia’ también fue una de las grandes ganadoras de la noche, al llevarse cuatro premios durante la 77.ª edición de los Emmy, celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Premios Emmy 2025: galardones de la serie Adolescencia