Panamá arrasa en el Mesoamerica International en El Salvador

Mientras tanto, Jade Jaén, logró el título de virreina en el Miss Teen Mesoamerica International. También se alzó con el premio de mejor Traje Típico y segundo lugar en Danzas del Mundo.

Panamá también recibió los reconocimiento de Mejor Coreógrafo (Odette Cortez); Mejor Director Nacional (Ismael Moscoso) y Mejor Estilista (Julio Salazar).

Kimberly Alcedo, ganadora del Miss Petite Mesoamérica Internacional 2021, le envió este mensaje a su sucesora, Ivana Archibold:

"Las palabras de @andreabazarte me dejaron pensando “un back to back, es un trabajo de dos” y nunca lo había pensado de esa manera y es tan cierto! Y es que el éxito no se trata del momento en que lo logras, si no de entender que para un largo camino necesitas de muchas manos que te guíen y te indiquen una dirección, y tu mi @ivana.archibold trabajaste día a día y diste todo de ti para lograr este triunfo, estoy ORGULLOSA eres una reina digna y sé que tendrás un reinado completo, aquí tienes más que una antecesora una amiga, hermana para lo que desees te quiero mi Reina lo hicimos y PANAMÁ brilló una vez más".

