Paris Hilton desmiente que esté embarazada, pero anuncia que será convertirá en madre en el 2022

"Gracias a todos por los mensajes, y sí, estoy embarazada de trillizos", ha bromeado. "No lo digo en serio. No estoy embarazada. Todavía no. Estoy esperando hasta después de la boda. Ahora mismo todavía se está confeccionando mi vestido, así que quiero asegurarme de que se vea hermoso y se ajuste perfectamente, así que definitivamente estoy esperando para esa parte".



Por suerte, ella está más que acostumbrada a este tipo de situaciones y en el fondo se alegra de que toda la confusión haya servido al menos para que retome el contacto con personas con las que no hablaba desde hacía años. Sin embargo, también ha reconocido que los rumores acerca de su deseo de ser madre son muy ciertos y que sus fans pueden esperar un anuncio de embarazo el año que viene.



"Todavía no lo estoy", ha matizado. "Lo estaré después de la boda, no puedo esperar a tener hijos en 2022. Pero como he dicho, ahora mismo me estoy preparando para la boda".

FUENTE: RSS