Paris Hilton presenta a su hija en un hermoso retrato familiar

He soñado con tener una hija llamada London desde que puedo recordar Estoy tan agradecida de que esté aquí Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera sabía que podía correr tan profundo antes de convertirme en su madre. He soñado con tener una hija llamada London desde que puedo recordar Estoy tan agradecida de que esté aquí Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera sabía que podía correr tan profundo antes de convertirme en su madre.

Paris Hilton on Instagram: "Introducing London Marilyn Hilton-Reum I've dreamed of having a daughter named London for as long as I can remember I'm so grateful she is here I truly cherish every moment I spend with her. Together with Phoenix, my angel babies have shown me a love that I never even knew could run so deep before I became their mother My incredible journey through motherhood has inspired a new, deeply personal song with my dear friend Sia called "Fame Won't Love You." The song serves as a reminder that the special bond I feel with my children, my husband & my family is more valuable than anything else in the world. It's an anthem that will empower you to hold your most sacred relationships even closer to your heart - whether with family, friends, or yourself I hope you love it as much as I do It would mean the world for you to listen to #FameWontLoveYou on repeat today Link in bio @camraface"