Pedrito Altamiranda: Rubén Blades le dedica emotivo mensaje de despedida

PEDRITO Hoy hemos recibido la triste noticia del fallecimiento del compositor Pedro Altamiranda. "Pedrito", como era popularmente conocido en Panamá, es sin duda el panameño que con mejor éxito describió la realidad de la vida nacional, específicamente dedicando sus trabajos a retratar la idiosincrasia del habitante de la ciudad, con un poder animado por su inteligencia, unida a un incisivo sentido del humor y una honesta capacidad para la observación. Pedro Altamiranda fue un verdadero intelectual, a pesar de haber sido generalmente descrito como escritor de canciones y cantante. La seriedad siempre estaba presente detrás de lo relatos que con absoluta propiedad nos regalaba y que hicieron no solo reír sino pensar a varias generaciones. Su preocupación por las letras y el uso del lenguaje, demostrado por el doctorado en Filología y Literatura que obtuvo en la Sorbona, Francia, lo elevan mas allá de la consideración que merece como artista y creador de temas musicales populares. "Pedrito" es un Gran Panameño y como tal así será siempre recordado. Descanse en paz, colega. ¡Pase por "Go" y vaya directo pa'l cielo, tu ras! Rubén Blades 8 de Marzo, 2024