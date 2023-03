Pedro Pascal no comprende el nivel de atracción que los fans muestran hacia él.

Pedro Pascal es uno de los actores más cotizados y deseados del momento, gracias a su buen hacer en series tan exitosas como 'Juego de tronos', 'Narcos', 'The Mandalorian' y ahora 'The Last of Us', pero también por ese grado de atracción y adoración que provoca en el público tanto por su físico como por su carismática personalidad. En definitiva, el chileno cae bien a la gente y, además, se ha convertido en el centro de fantasías sexuales y también sentimentales por parte de ciertos fans.