Panamá Entretenimiento -  12 de abril de 2026 - 08:29

Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo dominical del 12 de abril de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 12 de abril del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9 - 4 - 3 - 5

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 42 - 35 - 49 - 29 - 33

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 12 de abril del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 12 de abril a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 12 de abril del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 11 de abril de 2026

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo dominical

Calle 7 Panamá: Escarlatas ganan la jornada y amarillos quedan en riesgo

Recomendadas

Más Noticias