Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo dominical del 12 de abril de 2026

Aquí está la pirámide de Chakatín.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 6 de abril del 2026.

Le podría interesar : EN VIVO | Resultados del Sorteo Dominical de la Lotería Nacional este 12 de abril del 2026

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9 - 4 - 3 - 5

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 42 - 35 - 49 - 29 - 33

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 12 de abril del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 12 de abril a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 12 de abril del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.