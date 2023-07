Premios Juventud: Camila Cabello recibe reconocimiento especial.

La cantante se sintió feliz de recibir este premio de manos del cantante Wisin, expresó su felicidad de estar en Puerto Rico.

"Cuando era joven tenia miedo a la palabra activista sentía que no era para mi, que era mucha responsabilidad y honestamente me intimidaba, ahora es una palabra a la que aspiro"

Exhortó a las personas a que no tengan miedo en salir adelante y convertir un mundo mejor.

Aprovechó la oportunidad de presentar a la activista que la inspiró, ella seleccionó a la joven caribeña Isabel Valentín, quien está decidida a estudiar la política ambiental para que impacte el futuro de su país. Es por eso, que en conjunto a Univisión Fundación le otorgaron una beca para seguir luchando por su propósito.