Premios Juventud: Shakira se convierte en la máxima ganadora de la noche

Por supuesto, el público esperaba que subiera al escenario, al principio parecía que le pedía a sus hijos subir con ella al podio pero parece que se negaron, así que subió sola pero llena de felicidad.

Estoy feliz de estar en la isla, he tenido la insmensa suerte de estar con increíbes productores y artistas de Puerto Rico, pero mi mayor suerte es tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme.

"Cuando tuve dudas sobre mi misma, ustedes me hicieron volver a creer en mi, cuando me sentí sola, me mostraron su lealtad, celebran conmigo mis alegrías y me apoyan en mis momentos más oscuros, prometo ser mejor artista por ustedes", agregó la barranquillera.