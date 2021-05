¿Qué antigua estrella de "Anatomía de Grey" se suma al reboot de "Sexo en Nueva York"?

Según se acaba de anunciar, Sara Ramirez, un rostro muy conocido de la pequeña pantalla por su trabajo en 'Anatomía de Grey', se incorporará a la trama como Che Diaz, un personaje que se ha presentado como una persona queer y no binaria que trabaja en el mundo del stand-up y presenta además un podcast en el que Carrie participa con frecuencia.



No cuesta demasiado imaginar que su entrada en escena se encuadra en los esfuerzos de 'And Just Like That' por adaptarse a los tiempos que corren en la industria del cine y la televisión. En su vida personal, Sara utiliza tanto pronombres femeninos como la versión neutra en inglés ‘they/them’, y en 2016 hizo pública su bisexualidad.

FUENTE: RSS