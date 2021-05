Rachel Bilson se disculpa por su mal comportamiento en la serie "The O.C."

La actriz de 39 años y sus jóvenes compañeros de reparto en 'The O.C.' se pusieron a las órdenes Tate Donovan, que también formaba parte del reparto en el papel de Jimmy Cooper, durante un episodio de la tercera temporada y el veterano actor había revelado en el pasado que resultó muy duro trabajar con todos ellos.



"Ya sabes cómo son los actores jóvenes, y lo sé porque yo fui uno de ellos", añadió Donovan para disculpar en parte su actitud. "Cuando alcanzas un cierto nivel de éxito, quieres pasar a hacer otra cosa".



Ahora Rachel ha querido salir al paso de sus declaraciones, aprovechando que los dos han participado en el podcast 'Welcome to the O.C. B******', para pedirle perdón públicamente.



"Espero no haber sido tan mala como se ha comentado. Espero de verdad no haberlo sido... porque realmente, ya sabes, diría que te influye mucho tu entorno. Tate era un director maravilloso y un ser humano increíble y todo eso. Así que, si alguna vez contribuí a fomentar esas tonterías, quiero pedir disculpas por ello".



Sin embargo, Donovan la ha tranquilizado asegurándole que acepta sus disculpas y que en general la recuerda como una "persona encantadora" con la que resultaba un placer coincidir en el set de grabación.

