Rafe Lucado provoca grandes reacciones tras su operación

Rafe Lucado se operó el pasado 28 de septiembre en Estados Unidos en una clínica privada ubicada en Indiana.

Amigos de la farandula envían mensajes de apoyo a Rafe Lucado

Miles de mensajes ha recibido el ex Calle 7 Panamá, entre los más detacables han sido el de la cantante panameña, Ingrid de Ycaza, quien con propiedad puede decir que ha pasado por cosas verdaderamentes difíciles y ha logrado salir adelante: "¡Un día a la vez! Pon todo de tu parte para recuperarte que Papá Dios se encarga del resto. Un abrazo!", expresó la Rock Star.

Las hermanas Gilbert, Rosmary y Marlene le escribieron "Fuerza y con todo!!", por su parte, Cocolín, participante de Calle 7 Panamá quedó sorprendido y escribió: Wtfffffffff??

El jugador de la Selección nacional y amigo de Lucado, Darwin Pinzón expresó que él también sabe lo difícil que es este momento para él:

Hno lastimosamente me tocó pasar por eso, sé que se siente y lo duro que es y estando solo fuera del país, eres un guerrero y no de físico si no de corazón nacimos para dejar legados hacer historias ser eternos y te aseguro que este proceso te va sacar dones que no as descubierto te mando un abrazo ala distancia te amo hno “LxG” y más nada, Nada es eterno- Todo es mental- Arriba de Dios no vive nadie.

El presentador de Tu Mañana, Ramiro, también animó a su amigo a no dejarse vencer: No será fácil, pero tu sabes que nada lo es, mucha fuerza!!!