Rafe Lucado: "Estoy roto emocionalmente y espiritualmente"

No importa que tan bueno seas, que tanto talento tengas, que tanto trabajes en tí, habrá momentos que la cosas no irán bien. No importa que tan bueno seas, que tanto talento tengas, que tanto trabajes en tí, habrá momentos que la cosas no irán bien.

Escribió el influencer en sus redes sociales, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es que afirmó no está bien emocionalmente, ni espiritualmente, por lo que sus conocidos y seguidores se tomaron a la tarea de animarlo y mandarle muy buena vibra.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCx6tW54NLDB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOz6Uj0KUyiFa3ZAhy0UnoO80b5MZBEQr18G6xfPkj3uBqiClMpuBZCHkuJsWa7sjRe558P6MJPy0XND7mcCaO9RXrjXLZCrJGIAktDqcDpm7DrYqYIbZAZAXuCSKDXZBIZB82v1pZCdcnUvvoiXpdSYSVZAnc1p6TfEMjYVKpp3iT38wZDZD View this post on Instagram A post shared by Rafe Lucado (@rafelucadobarnes)

¿Por qué se rompe el ligamento cruzado de la rodilla?

Según MayoClinic: "Las lesiones del ligamento cruzado anterior comúnmente se producen durante la práctica de deportes que implican detenerse o cambiar de dirección en forma repentina, saltar y aterrizar, como el básquetbol, el fútbol, el fútbol americano, y el esquí alpino."

¿Cuánto dura la recuperación del ligamento cruzado de la rodilla?

En la mayoría de los casos, la fisioterapia comienza alrededor de 1 a 2 semanas después de la cirugía, sin embargo puede hacer ejercicios postoperatorios simples inmediatamente después de la cirugía. La duración de la fisioterapia puede ser de 2 a 6 meses.