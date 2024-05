Raphy Pina colapsa las redes sociales tras su último mensaje contundente

"Más cerca de . La familia, las buenas vibras y las oraciones mantienen firme la mente y espíritu . . 5/24 Dios los bendiga", escribió el Pina junto a una imagen de un león en prisión.

Luego de estos mensajes, Raphy Pina tuvo que salir aclarar la situación legal en la que se encontraba, mostrando su número como interno, su edad, raza y el sitio donde se encuentra en estos momentos (la prisión de mínima seguridad, RR Miami).

Raphy Pina anunciará una nueva noticia

A través de sus redes sociales, la pareja sentimental de la cantante Natti Natasha ha sorprendido con un nuevo mensaje que ha dejado a su fanaticada con los nervios de punta del misterioso anuncio que podría dar el productor el día de mañana.

"Una carta muchas veces es más que suficiente para sentir esperanzas ! De los míos no me olvidaré mañana 10 am les cuento, solo por mi canal de difusión #freedom", escribió Pina junto al característico león en la cárcel de sus mensajes anteriores.

Además de la cita bíblica Hebreos 13:3, que dice: "Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos".