¿Raphy Pina saldrá pronto de la cácel? El productor enciende las alarmas de su salida

Al iniciar el mes de mayo, el puertorriqueño Rafael Antonio Pina Nieves, nombre real de Raphy Pina compartió una imagen de un león en prisión, pero lo que más ha llamado la atención fue el mensaje que puso en esta publicación.

MAYO ha sido un mes que me marcará toda la vida . Perdí al hombre que más amo un 24 hace 24 años. [El 28 lo hicieron oficial]... 22 años más tarde me encierran Pero, a la vez me Dios me dio un regalo de VIDA un 22 de Mayo, Mi amada madre cumple un 4 de Mayo, mi Hermano un 23 de mayo, mi amada prima Sussette un 25, dos de mis hijos terminan el 4to año con honores Y YO, Dios mediante espero pronto un nuevo comienzo...

Decía el mensaje de Raphy en su cuenta de Instagram, dejando así la posibilidad de que pronto podría salir de la cárcel.

Raphy Pina podría estar más cerca de casa

Un segundo mensaje, podría dejar despejar las especulaciones sobre su salida de la cárcel. Hace unos días la pareja de Natti Natasha compartió otro mensaje con el mismo león en prisión.

"Más cerca de . La familia, las buenas vibras y las oraciones mantienen firme la mente y espíritu . . 5/24 Dios los bendiga", escribió el Pina.

Este mensaje sale, luego de que en el programa puertorriqueño "Lo sé todo (Wapa TV), se diera a conocer que Raphy Pina fue llevado nuevamente a Carolina del Norte en Miami, el pasado 8 de mayo y se mencionó que la liberación del puertorriqueño esta programada para el 24 de mayo. Tocará esperar unos días más para saber si estas pistas resultaron ser ciertas.