Rauw Alejandro cancela gira por Latinoamérica y concierto en Panamá

Por su parte, ShowPro Panamá, empresa organizadora de este concierto emitió su propio comunicado afirmando que el concierto no se realizará por decisión unilateral del propio artista y que próximamente podrán pedir el reembolso de los boletos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyEvt8xR97F%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOzZCEbaBZB1afFlvTZBu9miKztWDTn0N5ByKZCdOwcOZBsgzRLx2G2W01Q3DuS6GZBDonvgPs3Vf0Et55MmdY4sRX8OTaxZBoxeQZBNhrOpKjW6Tk9RvGb12Djw9yAWgP6Y0R14T67xV7pyMey8RrR82RzeIgZCZAKHJmzWpcf9VOCYgZDZD View this post on Instagram A post shared by Showpro Panama (@showpropanama)

¿Qué le está pasando a Rauw Alejandro?

Después que terminó con Rosalía su vida ha dado un giro muy grande y la suerte parece no le ha acompañado. Los motivos de las últimas cancelaciones no han sido especificados, solo se ha dicho que el artista tomó esta decisión en otros países porque no se cumplen las condiciones y con las expectativas para hacer un concierto del agrado de sus fans.