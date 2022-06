Regé-Jean Page no volverá a 'Bridgerton' en la tercera temporada

En los últimos días se había rumoreado que la productora Shonda Rhimes, la responsable de adaptar las novelas románticas de Julia Quinn para la plataforma de streaming, había conseguido hacerle cambiar de opinión, pero era todo un rumor falso que solo ha conseguido romperle el corazón a los fans tras darles esperanzas.

"Por cierto: no, no voy a regresar a la serie", ha explicado Regé-Jean Page en Instagram. "Eso se lo ha inventado la prensa. Pero me lo pasé muy bien poniéndome al día, y estábamos muy guapos, mientras disfrutábamos de un café italiano excelente y del sol", ha añadido junto a una foto en la que aparece acompañado de Jonathan, que da vida al mayor de los Bridgerton y que le tomó el relevo como el protagonista de la trama en la segunda temporada.

