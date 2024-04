¿Rihanna embarazada nuevamente? Estas son las señales que lo confirman

Las especulaciones del embarazo de Rihanna ha surgido, luego de que fuera vista utilizando ropa holgada para supuestamente ocultar su panza y según la revista «In Touch» se espera que sea una niña.

Fuentes cercanas a Rihanna dijeron a la revista que la cantante compartió la emocionante noticia sobre su nuevo embarazo con su familia durante las recientes vacaciones.

"Rihanna quería una niña, está encantada ante la perspectiva de ampliar su familia", reveló la fuente.

Embed - Rihanna’s Updates on Instagram: "*NEW* Rihanna with @ashsky.love in Turks and Caicos Islands."