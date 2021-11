Rubén Blades y su opinión sobre J Balvin, Michael Jackson y Gabriel García Márquez

Blades mencionó que l hubiese gustado tener la presencia de Chico Buarque de Hollanda, porque además de ser admirador de su trabajo, inspiró a muchos a considerar la canción de tipo social, urbano, a la gente de boca libre.

Descontento por los resultados de los premiaciones

Rubén Blades considera que es parte del problema el hecho de que un ganador de unos premios, tenga como resultado que otro pierda; considera que se le debe extender algún tipo de certificado a los otros nominados. Blades confesó que él votó por el Gran Combo en su categoría de mejor álbum de Salsa en los Latin Grammy, a pesar que su álbum era muy bueno.

J Balvin vs René Pérez

El múltiple ganador de Grammy, Rubén Blades señaló que este tipo de controversias no los toma personal, "todos tienen derecho a su opinión, yo no espero que todo el mundo guste de mi o esté de acuerdo con lo que yo digo o hago, en efecto realidad no es así. Yo no pierdo mi concentración por cuántos likes o dislike me dan; yo creo que al final del camino, se hará un recuento de la vida de cada cual contribuyó y eso determinará lo que cada uno contribuyó. Yo quiero mucho a René y él me quiere mucho a mi; él lo vio de esa manera y yo siempre a René le agradezco su apoyo siempre pero que quede claro que yo no siento ninguna animosidad por andie, cada uno tiene su opinión".

Relación con Michael Jackson

Blades relata que lo conoció gracias a Quincy Jones, porque le pidió que le ayudara a Michael Jackson con la letra en español del tema "I Just Can't Stop Loving You", siendo la única canción que Michael grabó en español. Rubén le comentó que había algunas cosas que cambiarían pero siguiendo la línea que quería el denominado "Rey del Pop". Recuerda que estuvo tres días junto a Jackson, en un ambiente controlado y estuvo sumamente dispuesto en hacerlo bien, en un completo español. También recuerda que en los intermedios le preguntaba mucho por Latinoamérica y Panamá. Se llevó la impresión que era un niño en un cuerpo de adulto, pero un gran profesional. Además Michael Jackson le dio un 35% por la canción, algo que consideró muy noble.

Anécdota de Gabriel García Márquez

Alguna vez Blades escuchó en Colombia, que el escritor Gabriel García Márquez que hubiese preferido escribir "Pedro Navaja" a "Cien años de soledad", pero sabe que es una exageración nombre, y confesó que si por él fuera, se lo cambiaba a "Gabo".