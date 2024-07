Samy y Sandra Sandoval desatan pasiones con su tema musical "Tentaciones"

La nueva canción de los hermanos Sandoval es de la autoría de Raúl Mendoza, y el audio oficial ya se encuentra disponible en todas las emisoras y plataformas digitales.

Le podría interesar: Samy y Sandra Sandoval fueron sorprendidos con una gaviota de plata

Samy y Sandra Sandoval se van a la cima con la canción "Tentaciones"

Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval, han promocionado desde hace unos días este esperado tema musical, el cual promete poner a gozar a más de uno con la historia de un amor escondido.

Según ha ido revelando Sandra, esta canción refleja la incertidumbre que viven muchas personas cuando, después de muchos años en una relación, de la noche a la mañana se encuentran con alguien que les cambia la vida, haciendo que sientan mariposas en el estómago.

Un angelito me dice que mi pareja no falle, pero el diablito me insiste ay eso no lo aguanta nadie Un angelito me dice que mi pareja no falle, pero el diablito me insiste ay eso no lo aguanta nadie

Dice un fragmento del tema musical de Los Patrones de la Cumbia Samy y Sandra Sandoval. ¿Ya la escuchaste?