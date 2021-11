Sarah Jessica Parker responde a los comentarios acerca de su aspecto físico

"Hay muchísimos comentarios misóginos acerca nuestro que nunca se harían acerca de un hombre, jamás", ha lamentado ahora Sarah Jessica en una entrevista a la revista Vogue. "Canas, canas, canas. ¿Cómo es que tiene canas?".



Las fotos que se han ido publicando del rodaje de la nueva serie "And Just Like That" en la Gran Manzana también han dado pie a crueles burlas acerca del aspecto físico de las intérpretes, que pasan todas de los 50, cuando irónicamente en su día se las criticó por abusar aparentemente del bótox.



"Casi da la sensación de que la gente no quiere que estemos perfectamente contentas con el momento en el que nos encontramos, como si casi disfrutara de que nos duela lo que somos hoy en día, tanto si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, como si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor", añade Sarah Jessica. "Yo sé cómo estoy. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?".

