Selena Gomez enciende alertas de embarazo en los Emmy Awards

Selena Gomez , nuevamente, se convierte en protagonista en la temporada de premios 2024. En esta ocasión, la protagonista de "Only Murders in the Building" acaparó las miradas en la red carpet de los Emmy Awards, por varias razones, entre ellas: su vestido, su novio y su figura.

El atuendo lo acompañó por una gargantilla Tiffany, valorada en 55 mil dólares.

selena Gomez y Benny Blanco debutan como pareja

La también cantante no asistió sola a la gala de los Emmy Awards. Selena Gomez decidió ir acompañada por su pareja, el productor Benny Blanco. Las interacciones entre ambos recorrieron las redes sociales previo a la entrega de los Oscar de la televisión.

Selena Gomez y Benny Blanco son pareja desde mediados del 2023, según reveló la propia actriz, quien en varias ocasiones ha salido en defensa de su pareja en redes sociales.

Benny Blanco es un reconocido y premiado productor musical. Circus de Britney Spears, Hot N’ Cold de Katy Perry y Moves Like Jagger de Maroon 5 forman parte de sus éxitos.

También ha trabajado en varias ocasiones con Selena Gomez, el tema Same Old Love fue la primera colaboración entre ambos. Repitieron en 2019, con el sencillo I Can’t Get Enough de Selena Gomez junto a J Balvin y Tiny. Si has visto el vídeo, Benny Blanco es el osito blanco. Trust Nobody de 2016, y Kill ‘Em With Kidness de 2015 también fueron trabajados por Blanco.

El sencillo Single Soon ha sido el trabajo más reciente de la pareja.

¿Está embarazada Selena Gomez?

Su sensual y ceñido vestido no ocultaba su figura. Las curvas y el vientre de Selena Gomez llamaron la atención del público, quienes enseguida comenzaron a comentar y a cuestionar si estaba o no embarazada.

Para algunos solo estaba subida de peso, pero la incógnita ha quedado en el aire.