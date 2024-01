Selena Gómez revela qué estaba hablando con Taylor Swift

Los fans creían que la actriz estaba hablando de la relación amorosa entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner, hasta de que le negaron una foto junto a ellos.

¿De qué estaba hablando Selena Gómez con Taylor Swift?

Ahora resulta que Selena no se quedó callada ante esto y explicó que no estaba hablando de ellos. Si no de unos amigos que habían comenzado una nueva relación.