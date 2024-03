Shakira lanzó por todo lo alto "Las Mujeres Ya No Lloran" y Tu Mañana estuvo presente

Hablaron de todo un poco y hasta la invitaron a venir a Panamá y por supuesto agendaron una entrevista junto a Alex Medela.

En el evento Michelle también se pudo topar con Marko, Lele Pons, Ozuna y Anuel, a quien quiso “aconsejar” pero el bullicio de la fiesta no se lo permitió. El lanzamiento se hizo por todo lo alto en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. , donde se dieron cita las personalidades del mundo de la música y medios de comunicación.

Definitivamente ella es la reina!! Lanzamiento del nuevo Álbum de @shakira "Las Mujeres ya No Lloran", yo creo que sí lloramos, pero si lo hacemos, que esas lágrimas se conviertan en diamantes! Bella la Shaki, dulce y genuina. PD. Yo quería aconsejar a Anuel pero la bulla no me dejó y