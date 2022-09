Shakira se desahoga y habla del infierno que está viviendo

La cantante colombiana, Shakira se ha sincerado para la revista ELLE, de la cual es portada del mes: "He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos".

La barranquillera habla de lo que está viviendo tras separarse de Piqué: Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7 y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado como cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil.