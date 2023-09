Shakira tira más indirectas para Piqué en su nuevo tema El Jefe 

¡Aquí nadie ha pasado la página! Shakira sigue tirando dardos a su ex pareja, Gerard Piqué ya que en su nuevo tema, El jefe habla sobre una mujer que está relacionada con el ex futbolista.

image.png

Eso sí, Shakira sí le pagó la indemnización y la volvió a contratar. ¿Cómo lo ve?

El suegro de Shakira no se salvó

Por si fuera poco, Shakira en esta ocasión metió a su ex suegro en la jugada, ya que en un verso de la canción dice: "No hay mal que dure 100 años, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura" ¡ídola!