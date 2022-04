Sofía Valdés: "Estaba a punto de abandonar la música"

Era muy mala en la escuela y mi madre decidió inscribirme en clases de guitarra, y todo empezó a encajar en mi vida, mi profesora me dejaba ser y era super buena tocando el instrumento.

Tras eso, con tan solo 13 años empezó a escribir canciones a los 13 años, teniendo sus primeros pininos frente al público en bares y en coros de navidad.

Algo muy curioso que reveló, es que pertenece a la familia de la gran cantante panameña, Silvia de Grasse, quien fue considerada en vida, la reina de la tamborera.

También afirmó que haber sido firmada por Warner ha sido como una película para ella. "Estaba cantando y en el lugar había un representante de la industria así que me dio su contacto y luego yo le pasé mis canciones, semanas después ya estaba en Estados Unidos ya que varias personas importantes querían conocerme", expresó.

Aunque afirma que no todo ha sido fácil, "hubo un tiempo en que pensé meterme a instructora de yoga porque veía que la música no me iba a dar esa oportunidad, yo necesitaba dinero, no podía decirle a mi madre, espérame, ya pronto seré una super estrella, juro que estaba a punto de abandonar la música", agregó.