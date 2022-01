Sofía Valdés tendrá su tour musical por los Estados Unidos

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCY4aLMSLTcR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Sofia Valdes (@sofia.valdes)

Sofía Valdés, una cantante y compositora nacida y criada en Panamá. Después de aprender a tocar la guitarra a la edad de ocho años y escribir su primera canción a los 13 años.

Una selección de canciones que Valdés ha recopilado desde sus días en Michigan, Ventura tiene un sonido de textura exuberante que refleja perfectamente la emoción efusiva de su composición, una cualidad que atribuye en parte a las composiciones para piano ultra románticas que le obsesionaban cuando era niña. “Cuando era más joven, alguien me dio esta enorme colección de discos de la era impresionista de la música clásica, y eso fue todo lo que escuché durante años”, dice.

“Me encantó porque era muy melancólico y dramático”. Coproducido por Valdés junto con productores/ingenieros como Oscar Scheller (Charli XCX, Connie Constance), la estética sónica del EP preserva por completo la intimidad de su proceso de composición, que siempre comienza en una soledad decidida. “Me abre la cabeza para escribir en lugares extraños, así que a veces llevo mi guitarra a la bañera de mi madre o me siento debajo de una mesa”, señala.

Al reflexionar sobre Ventura, Valdés señala un resultado inesperado de hacer el EP: una conexión mucho más poderosa con su trasfondo cultural. “Cuanto más profundizo en el trabajo de mi música, más me doy cuenta de cuánto está conectado con la música que la gente de mi familia hacía hace mucho tiempo”, dice.

“Cuando fui por primera vez a los EE. UU., me di cuenta de que la gente me veía diferente y comencé a hacer cosas como teñirme el cabello de rubio para tratar de encajar”, dice. “Tenía miedo de que la gente descubriera de dónde era, pero un día me detuve y dije: 'Esto no tiene sentido.