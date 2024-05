Sofía Vergara habla sobre sus planes a futuro con las cirugías estéticas

MIRA AQUÍ: Sofía Vergara causa polémicas tras publicar una aterradora selfie

Sofía Vergara revela que por compromisos no ha logrado someterse a ninguna cirugía

La actriz colombiana, conocida por su papel en Modern Family, reveló que por compromisos con su trabajo no ha podido realizarse ninguna cirugía estética, sin embargo lo utilizaría.

Siento que voy a hacer todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista. Me gustaría tener más tiempo de inactividad. Ya habría hecho cosas, como estoy frente a la cámara, no es como si pudiera hacer algo y luego sentarme en mi casa recuperándome durante semanas

Vergara contó que utiliza Botox en su cuello y alrededor de los ojos y que no cree en el relleno porque siente que se vería menos natural, asi que prefiere evitarlos a toda costa.

Hasta el momento la modelo no se ha sometido a ninguna cirugía plástica, sin embargo con esta entrevista deja claro que esta abierta a la posibilidad de recurrir a ellas en un futuro, cuando ya lo crea prudente.