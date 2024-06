Star+ se fusiona con Disney+: Así podrás ver el contenido de las cuentas

Tras varios anuncios, todo el contenido de Star+ pasó a formar parte de Disney+. Ahora, todas las películas, series, transmisiones deportivas y programas de ESPN ya son parte del servicio de streaming de The Walt Disney Company.

A partir de este miércoles 26 de junio podrás ver todo el contenido de las otras plataformas agregado a Disney+.

¿Cómo puedo ver Star y ESPN en Disney+?

Para ver contenido de Star e ESPN, solo tendrás que iniciar sesión en el sitio web de Disney+ o abrir la aplicación y, luego, seleccionar alguna de estas dos opciones:

El logotipo de Star para series y películas de Star.

El logotipo de ESPN para contenido deportivo.

¿Qué contenido de Star y ESPN hay en Disney+?

Star te permite disfrutar series y películas, títulos originales locales y eventos deportivos en vivo todos los meses a través de ESPN. ¡Todo con la mejor calidad!

Series y películas: Star te ofrece series y películas de la mejor calidad, cuando quieras. Vas a poder disfrutar películas clásicas como Rápido y furioso o Misión imposible, y los últimos éxitos del cine. También podrás ver todo tipo de series, desde Los Simpson y Family Guy hasta Homeland y American Horror Story.

¿Mi lista de Star+ se agregará a Mi lista de Disney+?

Las acciones realizadas en una aplicación no se reflejarán en la otra. Esto significa que si ya tenías Star+ o Combo+ y accedes a una suscripción a Disney+ que incluye Star, el contenido guardado en Mi lista de Star+ o en tu historial de visualización actual no aparecerá en Disney+. Esto también se aplica a otras funciones, como tus perfiles y ajustes de Star+. Los cambios que hagas en Star+ no se reflejarán en la aplicación o el sitio web de Disney+.