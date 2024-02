Super Bowl 2024: Taylor Swift cumplió  su palabra y está junto a Travis Kelce.

No cabe duda que el romance entre la artista y el deportista va muy enserio y ha sido una de las grandes historias de amor de la temporada de la NFL.

La intérprete de Cruel Summer, llegó este domingo en horas de la tarde, para presenciar el Super Bowl desde Las Vegas, luciendo un pantalón negro y una camisa roja del equipo de los Chiefs.

Desde la cuenta de Instagram de la NFL, compartieron el momento en que llegó en compañía de gran amiga Blake Lively.

Embed - NFL on Instagram: "@taylorswift arrives with @blakelively and @icespice. : #SBLVIII – 6:30pm ET on CBS : Stream on #NFLPlus"