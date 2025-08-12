Taylor Swift anuncia "pre-preventa" de su nuevo álbum The Life of a Showgirl

La estrella del pop estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos en la madrugada de este martes al anunciar la “pre-preventa” de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl.

La cantante hizo el anuncio en su sitio web, donde se muestran imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete, acompañadas de un candado naranja brillante y el mensaje de que la portada será revelada “en una fecha posterior”.

Aunque la fecha de lanzamiento aún no está confirmada, se detalla que el álbum será enviado antes del 13 de octubre.

Taylor Swift revela la “pre-preventa” de su duodécimo álbum The Life of a Showgirl

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955346045195731184&partner=&hide_thread=false La estrella del pop estadounidense Taylor Swift anunció la "pre-preventa" de su duodécimo álbum de estudio, titulado "The Life of a Showgirl", en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche del martes.



Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo,… pic.twitter.com/9h68FJh7q3 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2025

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Swift mostró un vinilo con la carátula completamente borrosa. “Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”, dijo la artista en un fragmento tomado del pódcast New Heights, conducido por su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce.

Este trabajo discográfico será el sucesor de The Tortured Poets Department (2024), que vendió 1.4 millones de copias en su primer día.

Desde 2021, Swift ha regrabado sus seis primeros álbumes para recuperar sus derechos de autor, en medio de una disputa con ejecutivos discográficos iniciada en 2019. En mayo pasado, anunció que había adquirido todo su catálogo musical por una suma no revelada.

La intérprete de 35 años también ha marcado hitos con su gira Eras, que se extendió por casi dos años y recaudó 2,000 millones de dólares en 149 conciertos, convirtiéndose en la más lucrativa en la historia de la música.