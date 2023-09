Taylor Swift la más premiada de los MTV VMAs 2023, se gozó el show de Shakira

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCxHvn5buJ2O%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOZBlsVRCwnKCn7zYda19c1P0cZB6ymf33WtyWyieExnLl3VEE9J7nZCgqZBlNRrRnMfR382uFTeFaI8pGI4dS26JJj2NZAs9FQATSmsy29kHA5fpZCYT8dN0lGLIsAZAizqwZAYJDoif7iR27z6H98zG1w78pMEwwM4FlXlaWZA4OwiK8 View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

Cabe destacar que Taylor Swift ha ganado 23 premios en los MTV Video Music Awards, entre ellos cuatro veces Video del Año con Bad Blood en 2015, You Need to Calm Down en 2019, All too well en 2022 y Anti Hero en 2023, convirtiéndose en la primera artista en ganar este galardón cuatro veces consecutivas.

Taylor Swift se gozó el show de la barranquillera Shakira

Uno de lo momentos que quedarán para la historia, fue cuando la estadounidense tiro sus pasos de baile y cantó a todo pulmón durante la presentación que dio la artista colombiana.

A través de las redes sociales se difundió el momento en que Taylor Swift disfrutó de principio a fin el show de Shakira, en el Prudential Center de Nueva Jersey.