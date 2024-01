Tekashi 6ix9ine da fuertes declaraciones sobre su relación con Yailin

La tarde del miércoles 3 de enero, el rapero comenzó a compartir algunos videos de Yailin en los que se puede ver escenas de peleas y discusiones entre ellos, todo parece ser que por celos.

Dijo el artista con ascendencia mexicana, además que la intérprete de Narcisista necesita mucha ayuda fisiológica y terapia

Tekashi 6ix9ine explica como vivió su relación con Yailin

El rapero hizo un live en su cuenta de Instagram, la tarde del miércoles donde explicó algunas situaciones que vivió junto a su novia Yailin.

El cantante contó, que la dominicana era muy celosa y que tenía condiciones para él, incluso que no lo dejaba tener amigas mujeres.

Reveló Tekashi 6ix9ine, además dijo que le dio la suma de 30 mil dólares para que se fuera a República Dominicana a pasar Año Nuevo con su hija Cattleya y arreglar unos papeles.